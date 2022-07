Jennifer Aniston de lingerie à frente dos empregados

Jennifer Aniston gosta de andar à vontade pela casa, mesmo que não esteja sozinha. De acordo com a imprensa americana, a atriz de 53 anos tem o hábito de tirar a roupa assim que chega e não vê qualquer constrangimento em passear-se de lingerie à frente dos empregados.Confortável com o seu corpo, também gosta de tirar a parte de cima do biquíni quando está a apanhar sol. Além disso, um dos seus vícios é comprar conjuntos de lingerie sensuais online.No que toca a fantasias sexuais, fontes próximas da antiga estrela de ‘Friends’, já revelaram que muitas delas incluem un dos ex-maridos, o ator Justin Theroux (com quem esteve entre 2015 e 2017).Descontraída, Jennifer já fez algumas confissões sobre a sua vida sexual. Uma delas foi no programa de Ellen Degeneres, durante a rubrica ‘Eu Nunca’, ao afirmar que já tinha feito sexo num voo.Outra curiosidade sobre a sua vida amorosa é que esperou nove meses até ter relações sexuais pela primeira vez com Brad Pitt. Recorde-se que os dois foram casados entre 2000 e 2005.