Jennifer Aniston recorre a vidente para conselhos amorosos

A amizade entre Jennifer Aniston e Brad Pitt está cada vez mais forte, mas a atriz quer ter a certeza de que não volta a sair magoada de uma relação.Por isso, decidiu recorrer à ajuda das ciências esotéricas. De acordo com a revista ‘OK!’, Aniston estará a ser ajudada por um líder espiritual a "reconectar-se com ela própria" e terá consultado um vidente para saber se Pitt é mesmo o seu príncipe encantado., explica uma fonte próxima da atriz, acrescentando que esta ainda não ultrapassou a separação de Justin Theroux., continua, acrescentando que neste momento Aniston está focada em "deixar-se levar pelas energias positivas e confiar no destino, com ou sem Pitt".Recorde-se que o ator confirmou numa entrevista recente que se tinha reaproximado da ex-mulher. "Jen é uma mulher extraordinariamente carinhosa, que continua minha amiga. É uma relação que valorizo muito", disse.