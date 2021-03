Jennifer Aniston rodeada por astrólogos e videntes O oculto está a dominar a vida da atriz, que pretende curar o corpo através do espírito. Amiga Courteney Cox tem sido a sua principal companheira nesta aventura mística

Jennifer Aniston sempre dedicou especial atenção ao seu lado espiritual, mas desta vez as coisas parecem estar a ir longe demais. A sua obsessão pelo oculto levou-a a fazer-se rodear por videntes, astrólogos e gurus espirituais, que atualmente dominam a sua vida e levam-na a acreditar que este é o caminho certo para curar o corpo e encontrar as respostas que procura. De acordo com a revista ‘Ok!’, a amiga Courteney Cox, com quem contracenou na série ‘Friends’, tem sido uma forte influência na vida da atriz, pois também ela é adepta das doutrinas esotéricas. "A Jen tem aprendido muito com a Courteney, que há muito contacta com médiuns e astrólogos, e está a tentar melhorar a sua espiritualidade", disse uma amiga da atriz à publicação, acrescentando que a sua crença no oculto aumentou depois de se separar de Justin Theroux. "Ela passou muito tempo sozinha depois da separação e isso levou-a a questionar-se sobre vários aspetos da vida", explica a mesma fonte.



No ano passado, a ‘OK!’ disse que Aniston contactou um vidente para saber se estava destinada a ficar com Brad Pitt. Já a ‘Life & Style’ noticiou que a atriz recorreu a um médium para tentar contactar a mãe, que tinha morrido.

A verdade é que Aniston nunca escondeu a sua admiração pelo oculto. Em 2019, numa entrevista ao ‘The New York Times’, a atriz admitiu que há 30 anos que participa em Círculos de Mulheres (ritual sagrado que pretende elevar a energia feminina) com um grupo de amigas e diz que este pode ser um dos segredos para manter um corpo (e espírito) de sonho aos 52 anos.

