Jennifer Aniston suspeita de traição e corta com Brad Pitt

19 abr 2020 • 19:43

Há vários meses que Brad Pitt e Jennifer Aniston reataram, de forma secreta, o romance que viveram no passado e agora, quando todos pensavam que a relação estava mais sólida do que nunca, a estrela de ‘Friends’ cansou-se de algumas atitudes do ator e pediu um tempo ao namorado.De acordo com a revista ‘Heat’, o mal-estar aumentou antes de os atores entrarem em isolamento, altura em que Brad Pitt estaria a sair de forma consistente com a amiga Alia Shawkat, com várias fontes a darem conta de uma aproximação amorosa entre os dois., começa por explicar fonte ligada à atriz, acrescentando que a quarentena apenas veio confirmar o afastamento entre os dois atores.A verdade é que Brad Pitt tem tido muito com que se preocupar durante o isolamento, uma vez que os seis filhos, em comum com Angelina Jolie, têm demonstrado vontade de passar mais tempo com o pai, devido à pressão constante da atriz. "Para eles, não está a ser fácil passar este tempo com a mãe, até porque a Angelina tem um feitio difícil. Então, Brad está a tentar gerir os conflitos à distância e trazer os filhos para perto dele", explica a mesma fonte.