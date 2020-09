Jennifer Anniston elogia Brad Pitt: "És tão sexy"

Jennifer Anniston e Brad Pitt

Para alegria e surpresa dos fãs, Brad Pitt e Jennifer Aniston - que no passado foram casados - voltaram a juntar-se, desta vez numa videochamada que teve cariz solidário, e que consistia na leitura do guião do filme ‘Viver Depressa’, que data de 1982.









De sorriso estampado, os dois começam a conversa com um simples cumprimento, mas no decorrer do vídeo Brad Pitt acaba por ser uma personagem que fantasiava com a personagem de Aniston, o que deixou os fãs em êxtase. “Acho que és tão sexy”, respondeu a conhecida atriz ainda a interpretar a personagem, direcionando um sorriso cúmplice para o seu ex-marido.

O encontro alimentou a esperança dos seguidores das duas estrelas de Hollywood que desde a separação de Brad Pitt e Angelina Jolie torcem para que o ator volte para os braços de Aniston. Ao longo dos últimos anos, surgiram vários rumores de que o casal tinha dado uma oportunidade ao amor, principalmente depois de a atriz também ter assumido o divórcio de Justin Theroux. A reconciliação nunca se confirmou, mas os dois garantem que continuam a ser bons amigos.