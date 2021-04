Jennifer de 'Hell's Kitchen' acusada de mentir sobre violência doméstica: "É tudo mentira e eu tenho como provar"

Houve dias em que eu dormi na arrecadação do prédio", contou.



Jorge Martins, antigo companheiro de Jennifer, sentiu necessidade de se defender e garantiu serem mentira as acusações sobre si. "

, ex-concorrente do 'Hell's Kitchen', da SIC, foi convidada de João Baião e Diana Chaves no 'Casa Feliz', também da estação de Paço de Arcos, onde recordou a sua história de vida. A cozinheirapor parte do ex-marido., começou por se defender.Uma internauta não se mostrou indiferente à história de Jennifer e respondeu a Jorge Martins. "Nada justifica deixar alguém a dormir na rua ou privar de ver os filhos. Existem sempre sim duas versões de uma história. Neste caso dois seres humanos imperfeitos que se deviam ajudar um ao outro independentemente de estarem juntos ou não"Face a este comentário, o ex-marido de Jennifer garantiu estar a ser difamado., afirmou.Recorde-se que a ex-concorrente do programa de Ljubomir Stanisic emocionou o público quando revelou que está afastada dos filhos