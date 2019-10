Jennifer Lawrence sobe hoje ao altar

A atriz de 28 anos dá o nó com aquele que considera ser o seu grande amor.

O dia de hoje é muito importante para a atriz. Após oito meses de noivado, a estrela de Hollywood vai dar o nó com Cooke Maroney. De acordo com a imprensa internacional, a cerimónia vai decorrer em Rhode Island, nos Estados Unidos.O enlace será exclusivo para 150 pessoas. Em junho, Jennifer Lawrence deu uma entrevista na qual confessou que está muito apaixonada e se vai casar com o amor da sua vida."Ele é a melhor pessoa que já conheci. É o homem da minha vida", afirmou. Os dois assumiram o namoro há cerca de um ano.