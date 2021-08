Jennifer Lopez: amor... e um iate de 110 milhões

Foi um aniversário especial em todos os aspetos. Para assinalar o seu 52º aniversário (24 de julho),, de 48, com quem assumiu, finalmente, a relação, e um iate de 110 milhões de euros chamado ‘Valerie’.De acordo com o ‘The Daily Mail’, o barco, com 85 metros de comprimento, da marca alemã Lürssenin, está equipado com todo o tipo de mordomias. Tem seis decks espaçosos, um heliporto, uma piscina e jacuzi, onde o casal aproveitou para relaxar. A embarcação está preparada para acomodar 12 hóspedes em nove luxuosas suites e conta com uma tripulação de 27 elementos.Poucos dias depois de se ter recusado a assumir o namoro com Affleck numa entrevista,o. O momento, registado pela fotógrafa Ana Carballosa, já soma mais de oito milhões de ‘gostos’.Uma fonte próxima do casal disse à revista ‘People’ que os doise são, estando a