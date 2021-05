Jennifer Lopez apanhada em escapadinha com ex-namorado Ben Affleck

Jennifer Lopez está disposta a tudo para ultrapassar a desilusão amorosa com Alex Rodriguez. Por isso, viajou até Montana, nos Estados Unidos, para gozar uns dias de descanso e esquecer os problemas, mas não foi sozinha… A artista fez-se acompanhar por Ben Affleck. Os dois têm estado próximos desde o término do noivado de JLo, no final de março, e decidiram testar a química com uma escapadinha, que a imprensa intitula como "romântica". "O Ben procurou-a para ver como ela estava e jantaram juntos algumas vezes. Tudo é natural entre eles e a química é real. Estão a aproveitar a companhia um do outro", explicou uma fonte próxima do ator à ‘E! News’.Quem não ficou agradado com a reaproximação entre Jennifer Lopez e Ben Affleck foi Alex Rodriguez. "Ele pensou que eles conseguissem resolver os problemas e reatassem a relação. Ele tem tentado falar e encontrar-se com a JLo, mas ela tem estado sempre a despachá-lo", disse uma fonte à revista ‘People’. Sem confirmações, o ex-casal, batizado como ‘Benniffer’, pode ter dado uma nova oportunidade ao amor, que terminou em 2003, após dois anos de uma união muito mediática.Esperam-se agora as cenas dos próximos capítulos…Brad Pitt e Jennifer Aniston encantaram os fãs no final dos anos 90 com a sua relação, que chegou ao fim devido à paixão do galã por Angelina Jolie. Os dois casaram-se e tiveram seis filhos. Em 2016, anunciaram a separação. Jennifer Aniston voltou a aproximar-se de Pitt e já foram vistos juntos.Conhecido como um galã, Jorge Nuno Pinto da Costa tentou sempre a sorte no campo de amor e casou por duas vezes com Filomena Morais. O primeiro matrimónio aconteceu em 1998. Divorciaram-se em 2002. Mais tarde – seis anos depois – decidiram reconciliar-se e voltaram a casar. Mas esta união também não resistiu.