Jennifer Lopez arrasa em passerelle aos 50 anos

01:30

Hugo Alves

Aos 50 anos, Jennifer Lopez voltou a deixar todos de boca aberta quando desfilou em Milão, para a Versace, usando o mesmo vestido- com pequenas adaptações- com que brilhou em 2000 nos Grammys e que se tornou tão famoso como a cantora.Com uma forma física invejável - que de resto nunca perdeu-a estrela pop foi a última ‘modelo’ a passear na passerelle, levando a uma onda de aplausos, não só pela forma como se apresentou mas também porque pouco sonhavam que 19 anos depois, Jennifer fosse uma mulher tão poderosa como é agora e ainda pudesse usar este vestido tão decotado e quase transparente.A estrela pop, em 2000, não tinha sido a primeira a usar este vestido verde. Geri Halliwell, das Spice Girls, um mês antes havia envergado o mesmo modelo nos prémios NRJ, em França. Contudo, quando um mês depois Jennifer Lopez, ao lado do então namorado Sean Combs, surgiu nos Grammys parou o mundo.Tanto é que nesse ano, quando o design do vestido foi colocado online, foram feitos mais de 642 mil downloads do formato. Uma outra versão está no museu dos Grammys desde 2015 para ser admirado pelos fãs desta criação.