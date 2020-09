Jennifer Lopez arrasadora aos 51 anos

Jennifer Lopez

Aos 51 anos, Jennifer Lopez continua a ser considerada uma das mulheres mais sexy do planeta. A cantora mostra que está em excelente forma e, esta quinta-feira, levou os fãs à loucura com uma nova fotografia em biquíni a despedir-se do verão. Na imagem saltaram à vista as curvas sensuais de J-Lo, que arrancaram milhares de elogios dos seguidores.A cantora revela ter orgulho nas suas formas depois dos 50 e incentiva as mulheres a cuidarem da imagem, uma vez que as curvas sexy "não caem do céu".Lopez diz que vai ao ginásio pelo menos quatro vezes por semana e que tem um cuidado extremo com o que come. Não bebe café, refrigerantes ou álcool e tem uma alimentação à base de legumes, peixe e cereais. O açúcar não entra na sua dieta.