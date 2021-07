Jennifer Lopez assume romance com Ben Affleck Cantora coloca ponto final nos rumores e assume paixão pelo ex-namorado.

Foto: Direitos Reservados

01:30

André Filipe Oliveira

O mistério chegou ao fim! Jennifer Lopez, de 52 anos, deu uma nova oportunidade a Ben Affleck, de 48. Os dois estão muito apaixonados e já não se escondem. As suspeitas de que ambos teriam voltado a sucumbir ao Cupido há muito que corriam, mas só agora a artista decidiu colocar os pontos nos is. Escolheu uma produção fotográfica de verão para assinalar o seu aniversário e gritar ao Mundo a paixão pelo galã.



Confirmado o rumor que agitou Hollywood, os fãs deixam mensagens de força aos dois para que se mantenham unidos e felizes. Recorde-se, J.Lo e Ben Affleck namoraram entre 2002 e 2004. Volvidas quase duas décadas, a paixão reacendeu para surpresa de muitos e desilusão de outros. É o caso de Alex Rodríguez, ex-noivo da artista, que sempre acreditou numa possível reconciliação entre os dois - terminaram romance em março após alegada infidelidade do atleta. Deitadas por terra quaisquer expectativas, Jennifer Lopez aproveita para focar-se na sua felicidade. Alex Rodríguez também está a tentar seguir em frente. Encontra-se de férias em Saint-Tropez com amigos.

Mais sobre