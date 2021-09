Jennifer Lopez cada vez mais sexy Cantora mostra-se ousada e poderosa no novo videoclip ‘Cambia el Paso’

Jennifer Lopez cada vez mais sexy

10 set 2021 • 19:49

Com o mote do lançamento da sua nova música ‘Cambia el Paso’, Jennifer Lopez, de 52 anos, voltou a mostrar o seu lado bem sensual num videoclip marcado por momentos escaldantes. Quem comprova diariamente que JLo está cada vez melhor com a idade é Ben Affleck que voltou para os braços da cantora, 20 anos depois.

