Jennifer Lopez cancela casamento e põe fim a relação Artista terminou romance de quatro anos no final de fevereiro.

Jennifer Lopez terá colocado um ponto final na relação com Alex Rodriguez, que durava há quatro anos. Os dois estavam noivos desde 2019, e preparavam-se para dizer o ‘sim’ após o término da pandemia de Covid-19. Segundo a ‘People’, a artista está na República Dominicana a gravar o filme ‘Shotgun Wedding’ e não pretende fazer qualquer comentário público sobre o término do romance, que evitou a todo o custo.



“Eles fizeram terapia juntos. Trabalharam mesmo na relação”, explicou um amigo do ex-casal à publicação. A separação terá acontecido no final de fevereiro.

