Jennifer Lopez celebra 50 anos de idade com beleza e ousadia

12:43



Além disso, JLo revelou ainda que mantém uma prática regular de exercício físico e dorme entre sete a oito horas por noite.

A cantora norte-americana celebra esta quarta-feira, dia 24 de julho, 50 anos. Sem precisar de apresentações, a atriz, empresária e cantora continua a deslumbrar nas passadeiras vermelhas com looks bastantes arrojados e a exibir a boa forma física que a caracteriza.Recentemente revelou alguns dos segredos para manter o corpor em forma: bebe muita água, não ingere álcool ou café e não come alimentos processados (apenas produtos frescos e saudáveis).