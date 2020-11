Jennifer Lopez: “Como latina tenho de trabalhar o dobro”

A noite de entrega dos prémios People’s Choice, que teve lugar na Califórnia, no último domingo, ficou marcada pelas palavras emocionadas de Jennifer Lopez. Ao subir ao palco para receber a distinção de ícone de 2020, a cantora falou de um ano duro para todos e recordou o seu percurso, sempre repleto de adversidades, perante as quais nunca baixou os braços.“Como latina e como mulher tenho de trabalhar o dobro para ter as mesmas oportunidades. Às vezes, os meus sonhos deixavam nervosas as pessoas que me rodeavam. Mas a verdade é que quanto mais me diziam ‘não’, mais vontade tinha de o fazer”, admite a artista, de 51 anos, garantindo que, com estas palavras, quer dar força a quem está prestes a baixar os braços.