Jennifer Lopez convida ex-namorados para o casamento

2020 será um ano importante para Jennifer Lopez e Alex Rodriguez. Os dois sobem ao altar este verão e, uma fonte próxima revelou que foram convidados os seus antigos namorados para o grande dia. "Os dois vão convidar os 'ex'".





"O casamento será lindo, mas não será enorme.

O casal quer que seja uma celebração divertida e amorosa com a família e os amigos mais próximos. Os filhos terão um papel importante no casamento", começou por dizer.



"Eles planeiam casar-se no verão e mal podem esperar pelo grande dia. Eles fazem tudo juntos. Eles estão basicamente casados, mas querem dar um passo em frente e estão entusiasmados para torná-lo oficial", garante.



Este não é o primeiro casamento de Jennifer Lopez. A cantra já foi casada com Ojani Noa de 1997 a 1998 e Cris Judd entre 2001 e 2003. Para além do mais, esteve prestes a subir ao altar do ator Ben Affleck, de quem esteve noiva de 2002 a 2004. Jlo esteve ainda casada com Marc Anthony durante dez anos e acabaram por ter dois filhos. A cantora manteve também um relacionamento entre 2011 e 2014 com um de seus dançarinos, Casper Smart.



Já o antigo jogador de basebol esteve casado com Cynthia Scurtis durante seis anos. O noivo de Jennifer Lopez namorou ainda com

Kate Hudson e Cameron Díaz.