Jennifer Lopez dedica mensagem ousada ao marido

No dia em que nos Estados Unidos celebraram o Dia do Pai, Jennifer Lopez decidiu dedicar uma mensagem especial ao marido, Ben Affleck.









A partilha começou com uma fotografia do ator, de 50 anos, em tronco nu e seguiu-se um vídeo com várias imagens do casal e, depois, uma foto com JLo, de 53 anos.

“Feliz Dia do Pai a todos os papás fantásticos por aí”, é possível ler na legenda.





Nos comentários, os fãs ficaram impressionados com a publicação ousada e não pensaram duas vezes em comentar: “Quem pode, pode”, “Lindos”, lê-se. Porém, a partilha não foi bem vista por todos.



Ainda nos comentários é possível encontrar várias críticas apontadas à cantora. “Contudo, nem uma fotografia com os filhos”, “Este ‘post’ não faz sentido” e “É o Dia do Pai, não o Dia dos Namorados”, são algumas das críticas feitas.