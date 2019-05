Jennifer Lopez mostra que é uma mulher bem resolvida! A cantora está separada do cantor Marc Anthony e namora com Alex Rodríguez, mas mostrou que os três mantêm uma boa relação.Na quinta-feira (30 de maio), o namorado de JLo, ex-jogador de basebol, publicou um vídeo onde aparece divertido com a mulher e o 'ex' desta.Jennifer Lopez casou com Marc Anthony em 2004, tendo-se separado em 2011. Em comum têm dois filhos, os gémeos Emme e Max, de 11 anos.