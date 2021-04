Jennifer Lopez e Alex: “Funcionamos melhor como amigos" Cantora e ex-jogador de beisebol anunciaram o fim da relação de quatro anos.

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez anunciaram a separação. “Apercebemo-nos de que funcionamos melhor como amigos e estamos ansiosos por sê-lo. Continuaremos a trabalhar juntos e a apoiarmo-nos um ao outro nos nossos negócios e projetos em conjunto”, assumiram em comunicado. “Desejamos o melhor um ao outro, e aos filhos um do outro. Por respeito a eles, a única coisa que temos a acrescentar é um obrigado a todos os que enviaram palavras bondosas e apoio.” No mês passado, quando surgiram os rumores de uma rutura, a cantora e o ex-jogador de beisebol revelaram que estavam a resolver questões pendentes. No entanto, não conseguiram ultrapassá-las. Nas últimas semanas surgiram rumores de traição por parte de Alex Rodriguez.

