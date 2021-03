Jennifer Lopez e Alex Rodriguez tentam evitar a separação A artista e o ex-jogador de beisebol admitem que estão a “resolver alguns problemas” na sua relação após rumores de infidelidade.

20 mar 2021 • 16:48

Sónia Dias

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez estão a fazer de tudo para salvar a sua relação de quatro anos. Na semana passada, o ex-jogador de basebol dos New York Yankees visitou a cantora e atriz na República Dominicana, onde esta se encontra a filmar o seu novo filme - ‘Shotgun Wedding’ - para, juntos, resolverem alguns problemas na sua relação. Recorde-se que, segundo o TMZ, o casal viu o seu noivado abalado por rumores de traição por parte do empresário.

De acordo com o Page Six, os gémeos Emme e Max, de 13 anos, frutos do casamento de JLo com o cantor Marc Anthony, bem como Natasha, de 16, e Ella, de 12, filhas de Alex e Cynthia Scurtis, ficaram devastadas com uma terrível discussão que os dois tiveram no dia 12, em que foram derramadas "muitas lágrimas". Mais tarde, o casal decidiu pôr fim às especulações. "Estamos a trabalhar em algumas coisas", disseram em comunicado à imprensa, esclarecendo ainda que não existe "uma terceira pessoa".

