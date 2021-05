Jennifer Lopez e Ben Affleck apanhados de mãos dadas em viagem a dois

Os fãs de Jennifer Lopez e Ben Affleck estão em delírio. O ex-casal pode ter voltado a dar uma oportunidade ao amor, 17 anos depois de ter colocado um ponto final no noivado.



As duas estrelas de Hollywood foram apanhadas pelo 'Daily Mail', momentos antes de rumarem para umas férias para o estado de Montana, nos Estados Unidos. Jlo e Ben Affleck estavam de mãos dadas enquanto seguiam para um jato privado para uns dias de descanso apenas a dois.





Recorde-se que 'Bennifer' namoraram entre 2002 e 2004, tendo protagonizado um dos romances mais mediáticos de Hollywood. O casal chegou a estar noivo, mas colocou um ponto final na relação. A reaproximação aconteceu após Jennifer Lopez ter tornado público, há cerca de um mês, que estava separada de Alex Rodríguez, ao fim de quatro anos de namoro, com quem também já estava a preparar o casamento. Ben Affleck também estava separado de Ana Armas desde janeiro.Após o fim do noivado de Jlo com o antigo jogador de basebol, o ator foi visto várias vezes em casa da ex-namorada sendo que, segundo a imprensa internacional, jantaram juntos nos últimos tempos., contou uma fonte à 'Page Six'.