Jennifer Lopez e Ben Affleck fazem tatuagem em comum

Depois de se terem separado em 2004, o ator e a cantora juntaram-se novamente em 2021 e trocaram alianças. Mais apaixonados do que nunca, decidiram eternizar a relação com tatuagens em comum.Se para muitos casais é um gesto impensável, Ben e Jlo não tiveram medo e revelaram o resultado através das redes sociais., enquanto a de Ben é composta por duas setas e as iniciais de ambos. "Compromisso", escreveu Jennifer Lopez na legenda da publicação na revelou diversas fotografias do casal.