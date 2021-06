Jennifer Lopez e Ben Affleck preparam vida em comum

12 jun 2021 • 15:28

Ben Affleck e Jennifer Lopez já não escondem o amor que os une. Depois de terem sido vistos de mãos dadas e abraçados num restaurante em Los Angeles, os dois artistas passaram vários dias juntos em Miami.De acordo com o site TMZ, Lopez foi ainda vista a visitar escolas em Los Angeles, o que pode significar que esteja a pensar mudar-se para esta cidade com os filhos, os gémeos Max e Emme, de 13 anos, frutos do anterior relacionamento com o cantor Marc Anthony. Atualmente, as crianças vivem e estudam em Miami.Recorde-se que Affleck e Lopez namoraram entre 2002 e 2004, chegaram a ficar noivos, mas terminaram a relação poucos dias antes do casamento. No início de maio, depois de a artista ter colocado um ponto final no noivado com o antigo jogador de basebol Alex Rodriguez, de quem também estava noiva, o antigo casal começou a ser visto junto novamente.O pai de Ben Affleck foi das últimas pessoas a descobrir que o filho voltou a aproximar-se de Jennifer Lopez. "É claro que já ouvi falar dela", afirmou Timothy Affleck, de 77 anos, ao ‘The Sun’., acrescentou.