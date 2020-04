Jennifer Lopez

01:30

Sem pudores com a idade, Jennifer Lopez, de 50 anos, mostra que mantém toda a sua ousadia e sensualidade.A refrescar-se numa piscina, surge com um fato de banho branco, com um decote pronunciado e conquistou a atenção dos fãs que não resistem aos seus encantos.Dona de um corpo escultural, a estrela é considerada um ícone de beleza mundial e mostra que mantém todos os cuidados com a sua imagem.