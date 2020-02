Jennifer Lopez: Relação com Alex Rodriguez está por um fio

01 fev 2020 • 17:19

Um grande amor não se esquece..."Sempre houve uma sensação de algo inacabado entre os dois, e não há como negar que há uma grande atração que nunca desapareceu. A Jennifer entrou em contacto com o Ben há algum tempo para uma ‘conversa de negócios’, e as coisas só progrediram a partir daí", começou por contar uma fonte próxima do casal."A conversa sobre negócios logo se transformou em saídas em casas particulares e discretos restaurantes para almoços e jantares". A imprensa conta, ainda,Jennifer Lopez e Ben Affleck conheceram-se em 2002, nas gravações do filme ‘Contacto de Risco’. Os dois chegaram a estar noivos, mas terminaram antes de subir ao altar. Recentemente, durante uma entrevista, a cantora recordou com carinho o namoro com Ben. "Há tempos e coisas diferentes. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Mas houve um amor genuíno e verdadeiro", afirmou. Depois de terminar o noivado acabou por casar com Marc Anthony, com quem teve gémeos.