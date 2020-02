01:30

Aos 50 anos, Jennifer Lopez continua a fazer suspirar com as suas curvas.Orgulhosa da sua imagem, a cantora partilhou uma rara fotografia em biquíni no Instagram e levou os seguidores ao delírio.Em menos de 24 horas a publicação recebeu quase 8 milhões de ‘gostos’.JLo, recorde-se, tem dois filhos, os gémeos Maximilian David e Emme Maribel, de 11 anos, fruto da relação com Marc Anthony.