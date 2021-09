Jennifer Lopez seduz em Veneza ao lado de Ben Affleck Casal surge pela primeira vez junto num evento público.

Jennifer Lopez seduz em Veneza ao lado de Ben Affleck

01:30

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram as estrelas da antestreia mundial do filme ‘O Último Duelo’, que o ator escreveu com o amigo Matt Damon. O evento, que decorreu na sexta-feira no Festival de Cinema de Veneza, foi a primeira vez que o casal surgiu junto em público desde que reatou o romance em abril passado.



Ben e Jennifer chegaram ao local do certame de barco e não escaparam às lentes dos fotógrafos. Depois de terem retomado a relação 17 anos após terem terminado o noivado, a cantora e o ator já não escondem a paixão e fizeram questão de o demonstrar com várias trocas de carinho. Ben, de 48 anos, e JLo, de 52, ficaram noivos no início de 2000 e terminaram em 2004.



Casal chegou ao local do festival de barco. À noite, Jennifer deslumbrou com um vestido branco muito decotado.

Mais sobre