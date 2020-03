Jennifer Lopez sem tempo para os filhos

Aos 50 anos, Jennifer Lopez sente-se cada vez mais dividida entre o trabalho e a vida familiar.Uma fonte próxima da artista conta à revista que JLo "está sempre a trabalhar e com projetos novos, e é disso que ela gosta". Contudo, os filhos "precisam dela e querem-na por perto".A mesma fonte diz que Emme pediu à mãe para não viajar tanto.Desde que participou em ‘Ousadas e Golpistas’, sobre um grupo de strippers que unem forças para ultrapassar a crise financeira que assola Wall Street, a atriz, nomeada com um Globo de Ouro pelo seu desempenho no filme, não tem mãos a medir com convites. Um deles foi a atuação, ao lado de Shakira, durante o intervalo do Super Bowl, o evento com maior audiência nos Estados Unidos.Jennifer Lopez realizou o sonho de ser mãe a 22 de fevereiro de 2008. Na altura estava casada com Marc Anthony, o seu terceiro marido. "Eles mudaram a minha vida para melhor e são a minha prioridade", disse, sobre os gémeos, a cantora, que também se tornou numa figura maternal para Ella, de 11, e Natasha, de 15, as filhas da ex-estrela do basebol Alex Rodriguez, com quem mantém uma relação desde 2017.