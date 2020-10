Jennifer Lopez sensual e sedutora em capa de revista

Jennifer Lopez revela que não descurou a forma física durante a quarentena e que, aos 51 anos, continua a ser dona de umas curvas invejáveis. A cantora posou com Maluma para a capa da revista ‘Billboard’, mas todos os olhares estão centrados em J-Lo.Com vestidos com rachas pronunciadas ou aberturas laterais, a estrela arrasa numa produção em que pretende promover o seu novo filme ‘Marry Me’, com estreia prevista para o Dia de São Valentim do próximo ano.