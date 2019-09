Jennifer Lopez sensual e sem pudores em novo filme

01:30

André Filipe Oliveira

Sedução é palavra de ordem no novo filme protagonizado por Jennifer Lopez. A artista, de 50 anos, integra o elenco de ‘Ousadas e Golpistas’, que conta a história de um grupo de strippers que tenta angariar como clientes vários corretores de Wall Street.JLo interpreta Ramona e assume-se como a ‘mandachuva’ e, por isso, tem a seu cargo a tarefa mais árdua: dar a lição às suas discípulas, interpretadas por Cardi B e Lizzo. Ao longo do filme, a cantora mostra porque foi a escolha certa para este filme, em que protagoniza danças ousadas e provocadoras. Além dos dotes como stripper, Jennifer Lopez deixa em total evidência as suas curvas ao surgir com roupas reveladoras.A estreia de ‘Ousadas e Golpistas’ está marcada para hoje e promete fazer subir as temperaturas nas salas de cinema por todo o País.Para melhor responder ao desafio que lhe calhou em mãos, Lopez traçou uma rotina rigorosa. Entrou em contacto com um profissional de striptease, instalou varões em todas as suas propriedades, para treinar nas horas vagas, dedicou várias horas ao exercício físico e visitou várias casas noturnas dedicadas a esta atividade.