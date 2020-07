Jennifer Lopez sonha voltar a ser mãe

Apesar de já ter completado 50 anos, Jennifer Lopez quer voltar a ser mãe. Um plano adiado por causa da pandemia, mas que não está posto de parte pela cantora e atriz, que já é mãe dos gémeos Max e Emme, de 12 anos, frutos do seu casamento com o cantor Marc Anthony.JLo tem ainda duas enteadas, Ella, de 12, e Natasha, de 15, filhas do noivo, o ex-jogador de basebol Alex Rodríguez, de 44., afirmou à ‘NW’ uma fonte próxima da artista.Jennifer Lopez já consultou os médicos e decidiu que a melhor opção será recorrer a uma barriga de aluguer para aumentar a família, seguindo o exemplo de muitas outras estrelas de Hollywood, como Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Tyra Banks, Amy Smart, Elizabeth Banks, Lucy Liu ou Ellen Pompeo., acrescentou a mesma fonte.A pandemia de Covid-19 também obrigou Jennifer Lopez a adiar o seu casamento com Alex Rodríguez, com quem mantém uma relação desde 2017. O casal estava a planear uma luxuosa cerimónia em Itália depois de ter ficado noivo em março do ano passado, quando estava de férias nas Bahamas., disse JLo em entrevista ao ‘Entertainment Tonight’, pouco depois de anunciar o noivado.