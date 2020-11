Jennifer Lopez surpreende seguidores ao surgir sem maquilhagem

Após ter deixado muitos fãs rendidos à sua atuação nos American Music Awards, no passado domingo, em Los Angeles, Jennifer Lopez voltou a surpreender. Desta vez, a cantora surgiu sem maquilhagem num direto feito na manhã a seguir à entrega dos prémios.

A estrela natural de Porto-Rico apareceu no vídeo com um robe de seda verde e o cabelo preso, um visual fora do vulgar. A artista agradeceu o carinho e as mensagens de parabéns que recebeu pela atuação do dia anterior: "Bom dia, surpresa! Como é que estão e o que estão a fazer esta manhã? Eu acordei cedo, e estava nas minhas redes sociais a olhar e vi que vocês publicaram várias coisas sobre os AMA’s na noite passada".

A beleza natural da cantora foi destacada por vários seguidores, que não hesitaram em tecer elogios: "Tu acordas assim? Linda", "Ficas tão bem sem maquilhagem" ou "Maravilhosa".

Aos 51 anos, JLo subiu ao palco dos AMA com um visual arrojado e, sem quaisquer pudores, protagonizou aquele que foi considerado o momento mais escaldante da noite ao dançar em cima de um piano.

