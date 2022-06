Jennifer Lopez vítima de abusos na infância

01:30

Jennifer Lopez abriu o jogo sobre o relacionamento complicado que teve com a mãe durante a adolescência, no seu mais recente documentário, ‘Halftime’, lançado pela Netflix.No filme, a cantora afirma que a mãe lhe batia e que, por isso, a relação entre ambas foi endurecendo. A mãe, Guadalupe Rodríguez, também dá o seu depoimento, e explica por que razão costumava ser tão rígida com os filhos."Eu sempre tive expectativas altas para eles. Não era por mal, era para mostrar que eles podiam ir além. Jennifer era quem me dava mais trabalho, nós brigávamos muito", reconheceu.