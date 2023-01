Jeremy Renner salva sobrinho antes de ser atropelado por limpa-neves

25 jan 2023 • 18:31

Um relatório da polícia do Condado de Washoe, em Nevada, nos Estados Unidos, afirma que Jeremy Renner, de 52 anos, foi atropelado pelo próprio limpa-neves para conseguir salvar a vida do seu sobrinho.

O ator da Marvel não ativou o travão de segurança da máquina e o que acabou por a fazer deslizar. Jeremy Renner, colocou-se em frente do limpa-neves para salvar a vida do seu sobrinho direto que estava em frente ao mesmo.

Nos novos relatórios do acidente é revelado que "embora o Pistenbully estivesse com alguns problemas mecânicos, acredita-se que, com base na nossa inspeção, o travão teria certamente evitado o acidente. Quando o Jeremy Renner tentou parar ou desviar o limpa-neves para evitar ferimentos (no seu sobrinho), ele acabou por ser puxado para baixo do veículo, e foi atropelado"

O norte-americano continua em processo de recuperação e partilha com os seus fãs uma mensagem de amor: "Estes mais de 30 ossos partidos vão curar-se, crescer mais fortes, tal como amor e o elo de ligação com família e amigos de aprofunda".