Jesé´ Rodríguez e Aurah Ruiz superam crises na relação e casam

Jesé Rodríguez e Aurah Ruiz casaram nas Canárias em frente a 200 convidados

Foto: Direitos Reservados

01:30

Jesé Rodríguez já é um homem casado. O antigo ‘leão’, agora jogador do Ankaragücü, da Turquia, trocou juras de amor com Aurah Ruiz, com quem está junto desde 2016. A cerimónia teve lugar nas Canárias e o casal disse ‘sim’ em frente a 200 convidados.Nas suas redes sociais, a influenciadora declarou-se ao atleta. "Este foi o dia mais mágico da minha vida. Amo-te Jesé. Jamais vou esquecer o que vivemos neste dia inesquecível. Agora deixamos o passado para trás e escrevemos uma nova história em que só haverá paz e amor", escreveu.O relacionamento entre Jesé e Aurah Ruiz tem sido marcado por altos e baixos. O jogador já chegou a ser acusado de ter traído a agora mulher.