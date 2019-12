Jesé Rodríguez foi pai pela quarta vez de um menino

Jesé Rodríguez

Sónia Dias e Mário Figueiredo

Jesé Rodríguez está de parabéns. O avançado espanhol do Sporting foi pai pela quarta vez de um menino. O bebé, primeiro filho em comum com a modelo e influencer catalã Janira Barm, nasceu na passada sexta-feira e vem juntar-se a Jesé Jr., de sete anos, Neizan, de três, frutos da relação do jogador com Melody Santana, e Nyan, de dois, que nasceu do namoro com Aurah Ruiz.Foi em julho de 2019 que Jesé, de 26 anos, usou as redes sociais para assumir a relação com Janira, de 25, conhecida como a ‘Barbie catalã’. Para trás, o jogador deixava duas relações conturbadas. Por causa das controvérsias, uma das ex-namoradas, Aurah Ruiz, foi mesmo convidada a participar na versão espanhola do ‘Big Brother VIP’ , onde fez questão de expor alguns podres do jogador.A polémica trouxe-lhe visibilidade e a modelo decidiu criar um canal no YouTube em que revela pormenores da sua vida... e não só.