Jesé Rodríguez perde contrato com o PSG após escândalos sexuais

Os escândalos sexuais de Jesé Rodríguez fizeram o Paris Saint-Germain perder a paciência. O clube francês rescindiu esta semana o contrato com o jogador, de 27 anos, depois de polémicas sucessivas. A gota de água foi o telefonema que fez, em direto na televisão, para a namorada, Aurah Ruiz, que se encontra a participar no reality show espanhol ‘La Casa Fuerte’. Na conversa, Jesé declarou o seu amor à companheira, após ter sido acusado de a trair com outra concorrente de reality shows, Rocío Amar.A traição terá ocorrido depois da festa de aniversário de Aurah, que decorreu nas Canárias, no final de novembro.Na altura, os adeptos do PSG já se tinham revoltado contra a postura de Jesé Rodríguez, uma vez que surgiu em imagens durante a festa, sem cumprir as medidas de contenção da Covid-19.No meio desta polémica com a namorada, ainda surgiram notícias de que o futebolista se envolveu com Amor Romeira, a transexual que entrou na ‘Casa dos Segredos 6’.Sem trabalho, Jesé está assim na eminência de ficar também sem namorada. "Mereço um pedido de perdão e ele não o fez", disse Aurah, com quem o jogador tem dois filhos e uma relação com altos e baixos.Amor Romeira, a transexual espanhola que participou na ‘Casa dos Segredos 6’, TVI, diz que foi quem contou a Aurah Ruiz da última traição do namorado. Depois disso, recordou uma noite de sexo que teve com Jesé, numa discoteca, com o melhor amigo do jogador a assistir.Há um ano, quando passou pelo Sporting, Jesé estava separado de Aurah Ruiz e na altura até avançou com um processo em tribunal contra a modelo, acusando-a de o perseguir. Nessa fase, apaixonou-se por Janira Barm, conhecida como ‘Barbie Catalã’ e, em dezembro de 2019, tiveram um filho. A modelo está grávida de novo, no entanto, a relação com Jesé chegou ao fim. No início de novembro, o futebolista surpreendeu ao revelar que tinha voltado para Aurah.