Jessica Alba confessa truque para cenas de sexo

Jessica Alba é atriz há 25 anos mas ainda não se habituou a interpretar cenas de sexo. A atriz contou ao marido, Cash Warren, no podcast 'The Skinny Confidential Him & Her Podcast', que não se sente confortável em gravar cenas íntimas."Na maior parte das vezes é nojento, porque são normalmente pessoas que não conhecemos., mas é estranho", relembrando os filmes que já fez ao lado dos atores.Para não ficar tão nervosa, Jessica confessa que bebe tequila antes de gravar cenas de sexo. ", porque eu sinto que as pessoas que são muito boas nesta área não precisam de fazer isso"."Às vezes são dias e dias da mesma coisa, e temos de recriar aquele momento outra vez, recriar aquele pico de intimidade em vários ângulos. E, para tua informação, toda a gente assiste! Ninguém está sozinho naquela sala", revelou ao marido.

Jessica e Cash são casados desde 2008 e têm três filhos; Honor, de 10 anos, Haven, de 7, e Hayes, de 1.