Jessica aliviada com suspensão do programa: "Estava cada um para seu lado"

Jessica Athayde mostra-se bastidores do 'Dança com as Estrelas'

Há muito que se sabia do mal-estar entre Jessica Athayde e Rita Pereira, mas a zanga entre as duas acabou por ficar evidente a todos os espectadores no decorrer das últimas galas do ‘Dança com as Estrelas’ – suspenso por tempo indeterminado devido ao surto do novo coronavírus.A atriz que assumiu o papel de jurada, substituindo Alexandra Lencastre, veio, agora, denunciar o clima de tensão vivido atrás das câmaras., revelou durante a conversa com o humorista Salvador Martinha, no Instagram.Sem revelar as razões que motivaram este sentimento amargo, Jessica acabou por definir como "ingrata" a função de ocupar o lugar deixado por Alexandre Lencastre – que se mudou no final de janeiro da TVI para a SIC.Além de ter revelado esta bronca nos bastidores da televisão de Queluz de Baixo, a atriz sofreu recentemente um ataque de ansiedade durante a quarentena. O episódio acabou por preocupar os fãs. "Fui-me mesmo abaixo, ataque de ansiedade, medo, sei lá… depois percebi que foi geral, já sabia que ia bater este aperto", contou. Jessica recorreu de imediato a uma consulta online com a sua psicóloga.