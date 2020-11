Jéssica Antunes do ‘Big Brother’ ataca comentadores do programa: “Ofendem pessoas diariamente”

Jéssica Antunes marcou presença na gala do último domingo do ‘Big Brother - A Revolução’. À conversa com Teresa Guilherme, a concorrente justificou o comportamento que a levou a quebrar as regras do programa ao não cumprir o isolamento profilático imposto pela produção para regressar, novamente, à casa da Ericeira. Após explicar que "o amor foi posto acima do jogo", a ex-concorrente deixou críticas aos comentadores do programa.

"Mais triste do que com a minha atitude, estou desiludida com a sociedade, porque fazem questão de tocar na ferida de alguém que errou e que assumiu o erro", começou por dizer.

"Não fiz bem, eu sei disso (…) mas existem montes de pessoas a errarem em praça pública porque ofendem pessoas diariamente e são pagas para o fazerem", acrescentou.

Porém, a jovem não se ficou por aqui e, mais tarde, criticou o comentador Pedro Crispim, afirmando que "é o pior comentador que existe". Quanto a Ana Garcia Martins, mais conhecida como Pipoca Mais Doce, Jéssica apelidou-a de "rainha do mordaz", sendo defendida por Rui Pedro, antigo concorrente do programa.

Por seu lado, a comentadora garantiu que apenas faz o seu trabalho. "Não me serve carapuça nenhuma", disse, acrescentando que achou a atitude da concorrente "irresponsável" e de quem não tem "dois dedos de testa".

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Antiga concorrente acusou s comentadores de ofenderem as pessoas.