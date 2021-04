Jéssica Antunes do 'Big Brother' enche a casa de amigos para o seu aniversário

Para além de não ter noção, ainda pública nas redes sociais sabendo que estamos num período de desconfinamento e como consequência o aumento de n° de casos.

"

Isto é a gozar com uma pessoa só pode

Estamos numa pandemia crl

Já perdi dois aniversários sem festa porque estamos a meio de uma pandemia e esta gente está assim pqp pic.twitter.com/YUDPPd8BLa — deby 62% (@notsensata) April 15, 2021







, ex-concorrente do 'Big Brother', da TVI, completou 27 anos, esta quarta-feira, 14 de abril. A namorada de Rui Figueiredo ignorou a pandemia e, anunciou nas suas redes sociais. Apesar de ter evitado fazer vídeos na festa, um dos convidados partilhou um momento do jantar onde é possível ver a quantidade de pessoas que reuniu em casa.. TambémNas redes sociais, os internautas não esconderam a revolta ao ver a reunião que Jéssica Antunes fez em casa. "Merecia que alguém apresentasse queixa" e "Que ridículaforam alguns dos comentários deixados na rede social Twitter.A jovem ainda não se pronunciou sobre a polémica mas esta quinta-feira de manhã viajou até à Ilha da Madeira com um grupo de amigos, onde se encontram Rúben da Cruz e Elisabele Moutinho, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', na TVI.