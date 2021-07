Jéssica Antunes: “Não perco tempo com maquilhagem”

- CM: Com quem iria de férias até de olhos fechados?









– Com o meu namorado [Rui Pedro], a minha família e o meu núcleo de amigos.

- Imagine um verão sem restrições. Qual é a primeira coisa que lhe apetece fazer?





– Abraçar as pessoas, andar sem máscara e dançar muito!





- Prefere água fria com tempo quente ou água quente com tempo frio?





– Tempo quente sempre, portanto água fria...





Confesso: o meu pequeno ‘crime’ de verão é…





– A obsessão por biquínis.





- Protetor, bronzeador ou óleo para fritar ao sol?





- Protetor sempre e bronzeador.





- A pessoa do lado não tem a toalha a 1,5 m. Denuncia ou afasta-se?





– Afasto-me.





- Quantos biquínis ou fatos de banho tem?





- Mais de 60 partes de cima, mais de 50 partes de baixo.





- Nesta altura do ano nunca perco tempo com…





- Maquilhagem. O bronze safa.





- Qual é a parte do corpo que mais gosta de ver bronzeada?





- A cara (com moderação) e as pernas.





- Um sonho de uma noite de verão?





- Acordar com a notícia do fim da Covid-19, de preferência em Bali.





- Se pudesse, o quê ou quem confinava este verão?





- A próprio Covid-19 e a pessoa que a inventou.





Jéssica Antunes tem 26 anos e é natural de São João das Lampas. Saltou para as luzes da ribalta ao participar no programa ‘Big Brother – A Revolução’. Trabalha como influenciadora digital e assistente de informações no aeroporto.