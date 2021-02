Jessica Atahyde esclarece polémica sobre novo apartamento: “Não comprei um casarão de luxo”

13 fev 2021 • 14:22

Sem trabalho fixo em televisão desde 2018, quando gravou a novela ‘A Herdeira’, da TVI, Jessica Athayde tem amealhado dinheiro através da publicidade que faz nas redes sociais.uma vez que está afastada da representação desde que engravidou de Oliver, de um ano e meio.Jessy, como é tratada pelos amigos, já tinha revelado recentemente que a casa onde mora com o filho foi comprada com dinheiro das publicações pagas que faz a promover marcas, mas agora apressou-se a esclarecer: "A atriz, de 35 anos, ainda prometeu aos seguidores um vídeo em que vai mostrar os pormenores da decoração do espaço, localizado na zona de Cascais.A imagem de Oliver também é apelativa para as marcas com as quais trabalha no Instagram, por isso, Jessica Athayde explica que aceita contratos que impliquem aparecer com o beDepois de um período afastada da TV, Jessica Athayde prepara-se para voltar, agora na SIC, e pela mão de Bruno Nogueira.