Jessica Athayde abre guerra à madrasta

A revolta apoderou-se de, que decidiu colocar todos os pontos nos is sobre a relação com o pai, Luís Athayde, e apontar o dedo a quem a tem prejudicado ao longo de toda a sua vida. Ae por isso nunca teve uma grande proximidade com o progenitor., revelou em conversa com Daniel Oliveira.Jessica não tem dúvidas de que é vítima de uma vingança pessoal.A verdade é que, embora traduza em palavras a sua indignação, a beldade da ficção nacional teve vários anos em terapia e até hoje fala com tristeza da ausência do pai em datas festivas, como a Páscoa ou o Natal.Embora consiga ter uma relação próxima com o pai, Jessica Athayde tentou impedir que o filho Oliver sofresse o mesmo que ela sofreu durante a infância e adolescência, até ser demovida pela psicóloga., lamentou.O certo é que a chegada de Oliver, de quase dois anos, fruto da relação da estrela da SIC com Diogo Amaral, provocou uma reviravolta total na família. Os pais de Jessica voltaram a estar frente a frente em prol do neto., explicou.Jessica tem irmãos do lado paterno, mas não os conhece. É ligada apenas ao irmão materno, dez anos mais velho, com quem desenvolveu uma relação de grande cumplicidade já na fase adulta. Atualmente, dá a conhecer nas redes sociais vários encontros com o irmão e os sobrinhos.A principal responsável pelo fortalecer dos laços entre os dois irmãos foi a mãe de Jessica, com quem a atriz manteve durante vários anos uma relação conturbada. O corte deu-se aos 18 anos, aquando do início da carreira televisiva da ex-namorada de Diogo Amaral e manteve-se durante mais de uma década. O perdão à progenitora aconteceu logo após o nascimento de Oliver, mas ainda antes já estavam mais próximas.Atualmente, Jessica Athayde está solteira e focada no filho Oliver. Mantém com o ‘ex’, Diogo Amaral, uma relação próxima. O coração está por ocupar.Resolvidas as questões mais duras do passado, Jessica Athayde colocou um ponto final nas desavenças com a mãe, de quem está mais próxima desde a chegada de Oliver. É a progenitora da atriz que auxilia em vários momentos do dia, quando esta sai para trabalhar e durante as ausências do pai do menino, o ator Diogo Amaral, que por diversas vezes tem de se ausentar para os tratamentos da luta contra a adição.