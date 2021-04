Jessica Athayde alvo de ataques sexuais na Internet

Jessica Athayde expôs publicamente agressor sexual

01:30

André Filipe Oliveira

Sem pudores ou preconceitos, Jessica Athayde decidiu tornar públicas as várias mensagens privadas que tem recebido por parte de um seguidor com provocações de cariz sexual. A última afronta do internauta surgiu em comentário a um vídeo publicado pela atriz nas redes sociais, em que o seu peito estava mais evidente. "Esse biquinho maroto", lê-se. No entanto, esta não foi a primeira vez que o mesmo seguidor terá incomodado a beldade da ficção nacional. Numa outra mensagem, datada de janeiro, este tentou saber mais pormenores sobre a vida sexual de Jessica. "Levaste com ele no último mês?" Para evitar que a situação continue a repetir-se, a atriz decidiu tornar medidas drásticas e expor o fã publicamente.A denúncia de assédio por parte de Jessica Athayde surge numa altura em que o tema está em cima da mesa, após as revelações de Sofia Arruda. A jovem atriz contou que perdeu trabalho após recusar encontros fora do âmbito profissional por "parte de uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, uma produtora". Depois desta confissão, a atriz Inês Simões também veio a público denunciar uma situação semelhante e que a levou a ser afastada do pequeno ecrã.Separada de Diogo Amaral há quase dois anos, Jessica Athayde falou sobre os motivos do fim do romance com o pai do filho Oliver. "A minha separação foi triste. Não foi por falta de amor. Comecei a perceber que a adição é uma doença para a vida e que não é só uma fase. [Separar-me] foi um ato de amor."