Jessica Athayde alvo de críticas por quebrar confinamento

Foto: Direitos Reservados

01:30

Bianca Pereira

De férias nos Açores, Jessica Athayde está a ser alvo de duras críticas nas redes sociais. Com o País a enfrentar um novo estado de emergência, foram muitos os seguidores da atriz que criticaram a sua partilha no Instagram. "Fizemos lindamente o voo para Ponta Delgada, até porque [Oliver] foi a dormir a maior parte do caminho, já não tenho braço para aguentar este leitão (...) A última vez que estive cá foi a filmar a ‘Ilha dos Amores’, que bom regressar depois de mais de dez anos, com o meu filho", escreveu na legenda de uma imagem em que surge com o pequeno Oliver, de um ano, ao colo.Após esta publicação, foram vários os internautas que teceram críticas à atriz: "Não há confinamento nas ilhas mas há proibição de saída de concelho, certo? Logo, não poderia sair do concelho onde habita!"; "Um pouco mais de bom senso e menos ostentação seria o ideal"; "Por causa destas pessoas é que os números aumentam e o confinamento não acaba"; ou "Até se pode viajar… embora estejamos em confinamento, mas publicar as imagens? Sabendo que somos influenciadores não me parece que seja, de todo, uma atitude com bom senso. E é por falta de bom senso que estamos como estamos".De imediato, Jessica decidiu reagir ao último comentário depreciativo: "Leia as regras. Nada é ilegal sobre viajar aos Açores ou à Madeira." Mais tarde, voltou a abordar o assunto. "Amores, a minha vinda até aos Açores está bem dentro da legalidade, tive de fazer um teste antes de vir e há um controlo muito bem organizado à chegada de Ponta Delgada. A viagem já estava marcada e felizmente não tive de alterar, mas cumprindo sempre tudo o que nos é pedido", explicou.