Jessica Athayde ao lado de Maria Cerqueira Gomes nas manhãs

Jessica Athayde

Com Manuel Luís Goucha de férias, a TVI vai começar a lançar novos apresentadores para testar um modelo de programa que tem em mente para substituir o ‘Você na TV!’.Por isso, esta quinta-feira, Maria Cerqueira Gomes vai estar em direto acompanhada por Jessica Athayde que, a pretexto de um programa especial sobre maternidade, vai estrear-se no papel de apresentadora.A atriz e influencer é um dos rostos que a estação de Queluz de Baixo quer testar a nível de audiências, mas irão seguir-se outras caras do canal – à semelhança do que tem sido feito com Fernanda Serrano, que já por várias vezes substituiu Fátima Lopes nas tardes.A ideia, apurou o, é que muito em breve a dupla Maria Cerqueira Gomes/Manuel Luís Goucha chegue ao fim e que a apresentadora regresse ao Porto, onde mora o companheiro e os dois filhos, para ser repórter da estação.