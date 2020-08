Jessica Athayde apanha susto com silicone Atriz afirma que cirurgião “quase a matou".

Jessica Athayde teve de substituir os implantes de silicone

Foto: Direitos Reservados

01:30

Jessica Athayde partilhou um susto que viveu no passado, depois de ter colocado próteses de silicone. Após um acidente de carro, a atriz viu-se obrigada a ser novamente operada e garante que a experiência foi a pior.



"Fui ao cirurgião que me tinha operado e tratou de me operar mal. Dias depois estava toda negra e com febre. Falei várias vezes com o cirurgião e as enfermeiras e desvalorizavam tudo o que eu sentia , e mandavam-me tomar um banho de imersão e relaxar". Jessica acabou por ter de substituir as próteses noutra clínica, onde foi operada com sucesso.

