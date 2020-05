Jessica Athayde arrasa em nova campanha de biquínis um ano após ser mãe

28 mai 2020 • 18:50

Apesar de se manter afastada da ficção nacional, Jessica Athayde já retomou alguns trabalhos pontuais.Confiante com o seu corpo, um ano após ter sido mãe do pequeno Oliver, Jessy surge em biquíni e usou as redes sociais para partilhar alguns detalhes da produção fotográfica que contou com a presença especial do filho.Recorde-se que, ao longo dos últimos anos, Jessica revelou alguns complexos com o seu corpo devido a uma anorexia nervosa que sofreu na juventude. Também o elevado nível de ansiedade afetou a imagem da artista.